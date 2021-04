Advokaat Aadu Lubergi surma oleks saanud vältida

Kriminaalmenetluste osalised tuleks vaktsineerida

Rahu ajal ei peaks ükski inimene oma eluga riskima

Valitsus kehtestas määruse selle kohta, et tagada tuleb vaktsineerimise võimalus töötajatele, kes puutuvad kokku bioloogiliste ohuteguritega, kuid millegipärast kriminaaladvokaatide suhtes seda ei kohaldata, kirjutab vandeadvokaat Leon Glikman.

Artiklit ajendas mind kirjutama Juku-Kalle Raidi tähelepanek selle kohta, et vaktsiinist ilma jäänud 63-aastase vandeadvokaat Aadu Lubergi koroonasurma päeval sai kaitsesüsti hoopis 32-aastane minister Tanel Kiik. Samal päeval sai vaktsiini ka 89-aastane Vaino Väljas. Mul pole midagi selle vastu, et valitsuse liikmed saavad vaktsineeritud ning siinkohal soovin neile, et nad elaksid vähemalt 120-aastaseks. Ent on ilmne, et süsteemis on midagi viltu. Julgen väita, et särava isiksuse ja suurepärase vandeadvokaadi surm oleks riigipoolse hoolivuse korral välditav olnud. Vaktsineerimise osas on nii mõndagi ära tehtud, kuid kui riik pühendaks sellele sama palju energiat kui näiteks kultuse mõõtu võtvale sõidukiiruse kontrollile, oleks tempo mitmekordne.

Luberg spetsialiseerus kriminaalmenetlusele, advokaaditegevuse kõige karmimale valdkonnale, mida seniajani reguleerib okupatsioonivõimult pärandiks saadud ligi sajaprotsendilise süüdimõistmisega päädiv menetlusmudel. Jätkuvalt kehtib nõukogulik-inkvisitsiooniline eeluurimiskord, kus nappide õigustega advokaadile pole muuhulgas tagatud poolte võrdsust väärtustavates õigussüsteemides loomulikuks peetavat õigust tutvuda kogu õiguskaitseorganite valduses oleva teabega, mistõttu kaitsja võimalused piirduvad peamiselt sellega, mida on prokurör suvatsenud ühepoolselt süüdistuse tõendamiseks välja valida. Kriminaaladvokaati võib meil võrrelda kinniseotud silmadega poksijaga, kellel on küll jõudu ja taktikalisi oskusi, kuid kes on kõrvutades vastasega karjuvalt ebavõrdses seisus. Riigile on lihtsaks tehtud inimeselt vabaduse võtmine, samas kui eurodirektiivi kiuste pole süüdistatavale tagatud õigust näha isegi neid tõendeid, mille alusel teda vahistatakse.

Ükski inimene ei pea rahu ajal oma elu ega tervisega riskima, kuid Luberg pandi olukorda, kus ta pidi seda riigi poolt kaitset saamata oma elu hinnaga tegema.

Nii pidigi Luberg regulaarselt vanglat külastama. Täiesti õigustatult peetakse kinnimaja väisavaid politseiametnikke eesliinitöötajateks, samas kui samasse riskigruppi kuuluvaid riigi silmis ebapopulaarseid kriminaaladvokaate sellesse kategooriasse ei arvata. Võim peab ettevõtjaid kahtlasteks tegelasteks, kuid advokaat on tagatipuks veel sellist «negatiivsest» sorti teenuse pakkuja, kes julgeb riigiametnike ilmeksimatust kahtluse alla seada ning «õigusemõistmist segada».

Meenutame siinkohal advokaat Alla Raudsepa sõna sõna vastu olukorras süüdimõistmist 14 korda kriminaalkorras karistatud retsidivisti heitlike ütluste alusel. Vandeadvokaat Arumäed nimetatakse toimingupiirangu süüdistuses kõiki advokaaditegevust reguleerivaid norme trotsides ametiisikuks, põhjusel et ta andis advokaadibüroo kaudu ministrile õigusnõu. Tõsi küll, vaatamata ministri ja Arumäe võrdsustamisele, viimasele ministriväärilist pensioni ei pakutud. Kui lähtuda kontseptsioonist, et advokaat moondub nõustatavaks, siis tänud vähemalt selle eest, et advokaadi ja kurjategija vahele pole seni veel võrdusmärki tõmmatud. Kahtlen, kas midagi sarnast saanuks mõne muu elukutse esindajaga juhtuda. Kui näiteks oleks püütud ministrit tema kabineti remondi osas nõustavat ehitajat ametiisikuks tembeldada, ütleks igaüks, et tegemist on sulaselge nonsensiga.

Vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele võivad avalikus siseruumis koos viibida ja liikuda kuni kaks isikut, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad. Analoogset liikumisvabaduse piirangut kohaldatakse ka välistingimuses avalikus kohas viibimisele ja liikumisele. Kauplused on suletud, nii nagu ka restoranid teatrid, kinod ja muuseumid. Hiiglaslikul Lilleküla staadionil keelati äsja jalgpalli rahvuskoondise maavõistlus, sest sinna pidi mõneks tunniks kogunema kolmes sektsioonis igaühes 50 inimest, kokku välitingimustes 150 inimest. Kummatigi, kui jätta maski kandmise kohustus kõrvale, siis pandeemia pole siseruumides toimuvat kriminaalkohtupidamist oluliselt mõjutanud ning ma pole kuulnud, et terviseamet oleks selles osas midagi põhjapanevat ette võtnud.

Lubergi saatus võib nii mõnegi kriminaaladvokaadi puhul korduda, seda enam, et pandeemia tõttu surevad või saavad jäädavaid tervisekahjustusi ka seniarvatust nooremad nakatunud. Nimetan erapooletuse huvides, et ma ise eelistan poolte võrdsust tagavat tsiviilmenetlust, kus erinevalt süüdistusest tuleb hagi vettpidavate tõenditega tõendada, mistõttu ma kriminaaladvokaatide hulka ei kuulu ega pea ennast ega oma kliente hõreda publikuga ja videosilda harrastavates tsiviilkohtumenetlustes ohustatuks. Erinevalt tsiviil- ja haldusmenetlustest on kriminaalmenetluses aeg justkui seisma jäänud, mistõttu on virtuaalistungid harv juhus, ehkki enamiku menetlustoimingute puhul selleks takistused puuduksid. Teadlaste hinnangul on tavapärast kontakttööd tegeva inimese nakatumisoht 50 korda kõrgem kui kodukontoris tegutsejal. Suuremates kriminaalasjades on risk mitmesajakordne, kuna tavaolukorra tarvis ehitatud umbes 90-ruutmeetrises kohtusaalis võib viibida üheaegselt mitukümmend inimest ning pikaldased istungid toimuvad nädalate kaupa.

Põhiseadus sätestab, et igaühel on õigus elule ja tervise kaitsele, kehtestamata reservatsiooni, et need põhiõigused ei kehti kriminaaladvokaatide või teiste menetlusosaliste suhtes. Samuti näevad töötervishoiu- ja tööohutuse normid ilma eranditeta ette õiguse tervislikele ja ohututele töötingimustele. Seaduse silmis on COVID-19 pandeemia näol tegemist 3. kategooria ohurühma bioloogilise ohuteguriga. Vabariigi Valitsus kehtestas määruse selle kohta, et tagada tuleb vaktsineerimise võimalus töötajatele, kes puutuvad kokku bioloogiliste ohuteguritega, kuid millegipärast kriminaaladvokaatide suhtes seda ei kohaldata.

