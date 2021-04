Kuidas on võimalik otsustada kultuuriobjektide rajamise üle, kui ei ole teada, kuhu ehitatakse, puuduvad mõjuanalüüsid, maksumus, rääkimata sellest, et oleks olemas detailplaneering või et konkreetse koha ja objekti üle oleks jõudnud arvamust avaldada eksperdid või et oleks kaasatud huvigrupid ja kogukonnad, mida ebaolulisemate objektidegi rajamise korral eeldatakse või lausa nõutakse. Kui öeldakse, et see on alati nii olnud, siis tuleks küsida, kas demokraatlikus kodanikuriigis peavad asjad tõesti nii käima?