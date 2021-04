Veganlus on vana, aga massiliselt levib siiski praegu. Selleks on objektiivseid põhjuseid nagu rahvastiku ja elutasemele esitatavate nõudmiste kasv. Kui kõik tahaksid iga päev liha süüa, siis kurnaks see Maa ökosüsteemi välja. On ka subjektiivseid põhjuseid:​ empaatia, kaastunne. Üha selgemaks saab ja leiab mõistmist, et piir meie ja loomade vahel pole nii jäik, nagu varem arvatud, loomad on meie sugulased. Aga lisaks neile peab veganluse edukäigu taga olema veel midagi, mis ühtib ajastu suunaga üldisemalt ja mõjub inimeste kujutlusvõimele imagoloogilisel tasandil.