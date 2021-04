Päeva karikatuur FOTO: Urmas Nemvalts

Kõik need, kellele miskipärast meeldib, et riik kulutab rohkem raha, kui Eesti ja Euroopa Liidu maksumaksjate töökad käed seda kokku kannavad, peaksid olema rõõmsad. Riigieelarve strateegias ongi must valgel kirjas, et valitsussektori eelarve puudujääk on veel 2025. aastalgi 585 miljonit eurot ehk 1,7 protsenti sisemajanduse kogutoodangust.



Seejuures ennustatakse, et 2025. aastal on riigieelarve tulud kahe miljardi euro võrra suuremad kui sel aastal. Vähemalt paberil ootavad meid seega ees ilusad kasvuaastad. Riigieelarve suurejoonelist kärpimist, mida on jõutud juba palju ette kiruda, kõnealusest strateegiast ju peaaegu ei paistagi.