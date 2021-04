Ernesto Preatoni kontrollitav Pro Kapital sai kaubanduskeskuse T1 Mall of Tallinn pärast käinud kohtuvaidluses võlausaldajatelt lüüa. FOTO: Johan Elm

Kui mõni suurepärase käsitöö poolest kuulsa Itaalia poegadest, näiteks üks lihtne ja tubli, kuid hingematvalt šikke poolsaapaid valmistav kingsepp tahab oma säästud kuhugi paigutada, siis on suhteliselt tõenäoline, et ta vaatab, mida teeb Ernesto Preatoni. Täiesti võimalik, et ta ostab Pro Kapitali aktsiaid.