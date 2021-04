Treenerivahetus pole tippspordis mingi ime. Panused on kõrged ning atleedikarjäär ei kesta igavesti, mistõttu pole aega raisata.

Sellegipoolest oli parajalt šokeeriv, kui esmaspäeva enne­lõunal selgus, et Eesti esitenni­sisti Anett Kontaveidi (WTA 29.) ja temaga 2018. aasta ­juunis koostööd alustanud ­juhendaja Nigel Searsi teed on lahku läinud. Pealtnäha polnud Maarja­maa ja Inglismaa vahel ­ühtegi probleemi. Kontaveit mängib endiselt maailma tipus, ehkki mitte selle kõige teravamas otsas. Siiski, Searsi käe all jõudis 25-aastane valgepallur mitme nii enda kui ka Eesti tenniseloo jaoks ajaloolise saavutuseni.