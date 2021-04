Saabuv kevadpüha tuletab meelde, et kaugel pole suvigi. Paljud hakkavad trimmima talvist habet või siis keha, et jätta trimmivad sukkpüksid riidekappi. Trimmitakse muru, ehk oma koeragi. Need on üksnes mõned sõna trimmima tavapärased kasutusjuhud. Kuidas seda sõna veel kasutatakse?

Tekstikorpust uurides on näha, millistes tähendustes sõna trimmima eesti keeles kasutatakse. Eesti keele ühendkorpuses (2019) esineb trimmima üle 1600 korra – see näitab, et sõna on keeles arvestatavalt kasutuses. Selgub, et trimmitakse nii mõndagi, kõige rohkem nahka, et see pingul oleks, nt Hoolitsuse eesmärk on nahka trimmida. Samavõrd palju ilmneb treenimise, enda vormiajamise tähendus, nt Trenni võib siis teha, kui soovid oma keha trimmida. Need kaks tähendust on osalt ka seotud, sest lihaseid trimmides neid treenitakse, mille tulemusel lihased pingulduvad ja lähevad vormi: Trenni tuleks teha mitte eesmärgiga kaalu kaotada, vaid trimmida lihaseid.