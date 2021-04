Estonia teatrihoone on üks Eesti tähtsamaid sümbolhooneid, mis on sajandiga kogunud endale rikkaliku ja kaaluka tähenduskihistuse. Selle ajaga on ta üle elanud pommirünnaku ja kaks ümberehitamist. Pikalt on plaanitud ka kolmandat. Postimees heidab pilgu hoone ajaloole laseb arhitektidel ja ajaloolastel arvata, mis võiks temast edasi saada.