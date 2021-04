Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Tänapäeval on infosõda mitmetahuline ja -tasandiline ning sellest on saanud hübriidsõja üks fundamentaalne alus. Hübriidsõja komponente on teisigi: küberünnakud, šantaaž, terrorismi toetamine, majanduslik ja poliitiline surve, sõjalise jõu kasutamine jne. Peatun vaid infoalasel mõjutustegevusel, mida viib läbi üks autoritaarne režiim Covid-19 tingimustes.