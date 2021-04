Kui sõber mulle mitu aastat tagasi Eesti metsade olukorrast sünge pildi maalis, ütlesin, et lõpetagu see hull jutt, sest tundus asjatu umbusaldada spetsialiste, kelle kätte meie mets on usaldatud. Kui aga paar aastat tagasi hakkasin tihedamalt metsades käima, avanes väga murettekitav pilt. Esialgu arvasin, et probleemid on paaris kohas, aga olen näinud neid igal pool Eestis. Viimaseks piisaks karikas oli Nõva looduskaitsealal nähtud viie harvesteriga tehtav valgustusraie. Viis harvesteri väikese metsa kohta on ilmselge märk, et mets hakkab otsa saama.