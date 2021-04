Kaja Kallase valitsus kutsuti ellu sümboolselt koos päikesetõusuga ja see lapib toimekalt eelmise vigu, seejuures kirglikult nõudes vaenukõneseaduse vastuvõtmist. Et see seadus jälle nõukaaja meelde toob ja et sellist tõdemust on ka korduvalt väljendatud, pole vast vaja mainidagi. Olgu siiski välja toodud mõned põhjendused, mis käibel vaenukõneseaduse poolt ja vastu: A.1. Vaenukõneseadust nõutakse Brüsselist. A.2. Piits on püsti. Kui me seda seadust vastu ei võta, siis peame Brüsselile trahvi maksma. A.3. See seadus aitab kaitsta vastavaid inimgruppe, aitab meil kõigil olla paremad, sallivamad ja taunida vaenu.