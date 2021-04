See krediit sai pooleteise nädala eest kõva hoobi. 18. aprillil ilmus Arteris intervjuu Krister Kiviga, mis hakkas sotsiaalmeedias levima nõutusväljenduste ja nutunäoga emotikonide saatel. Oli ka irvitavat suhtumist, neilt, kelle puhul seda võib oodata, aga tavatu oli just kurbuse ja nõutuse saade. Ka enda häirituse sõnastaksin umbes järgmiselt: kui loll räägib lolli juttu, pole see sugugi nii häiriv, kui arukas inimene räägib lolli juttu. Kui esimene on loomulik, siis teine on märk millestki halvemast.