ID-kaardi põhised digiteenused on loomulik osa Eesti igapäevaelust, olgu see siis pangatehing, tuludeklaratsiooni esitamine, e-kooli kasutamine või patsiendiportaali külastamine. Ka need võimalused on maailmas üsna ainulaadsed. E-hääletamine on Eestis lihtsalt üks paljudest riiklikest e-teenustest omasuguste pikas reas. Seetõttu saame eeldada, et võimalikud tehnoloogilised vead tulevad välja juba igapäevases kasutuses. Võimalust anda oma hääl elektrooniliselt on kasutanud selle hääletusviisi 16-aastase ajaloo jooksul iga korraga järjest enam Eesti valijaid. Viimastel valimistel 2019. aastal andis e-hääle üle 40 protsendi valijaist.