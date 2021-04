Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Omas idealismis olen kaks aastakümmet oodanud, millal USA riigijuht tunnistab taas, nii nagu kadunud Walter Mondale, kunagine USA asepresident Stockholmis välisministeeriumis lõunal ütles, et teil oli õigus ja meie eksisime.

Ma pean silmas kaks aastakümmet kestnud sõda Afganistanis ja paar aastat hiljem kallaletungi Iraagile. Viimast saab üheselt üksnes katastroofiks kvalifitseerida. Suur süü lasub ka USA lapsemeelsetel ning küürutavatel liitlastel, kes, selmet oma sõpra ohjeldada, kiitsid rünnaku heaks. Põrgutee ja head kavatsused. Legend räägib, et diktaator Saddam Husseini käest küsitud enne üles poomist, kui kaua tal aega läheks, et riigis sõda lõpetada. Ta vastanud: «Umbes kolmveerand tundi, sest pool aega kulub riidesse panekuks.»

Vietnami ja Afganistani sõjal on palju erinevusi, suurim neist, et viimase puhul on tegemist üksnes raha eest peetava sõjaga: