Nüüd kui maailm hakkab taas tasapisi avanema, seisavad ettevõtjad silmitsi küsimusega, milline peaks välja nägema Covidi-järgne töökoht. Kiired kohanejad on vahepeal jõudnud üles öelda kas kõik või suure osa kontoripindadest ja investeerinud kodus töötamisse, konservatiivse suuna pooldajad loevad aga päevi, et töötajad taas kokku tuua. Kriis on kestnud juba nii pikalt, et kumbki lahendus ei pruugi enam kõigile sobida.