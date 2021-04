Viimastel päevadel on minult mitmeid kordi küsitud, kuidas kommenteeriksin Keskerakonna ja Reformierakonna valitsuse otsust loobuda NATO ees võetud kohusest eraldada riigikaitsele vähemalt kaks protsenti rahvuslikust koguproduktist ning taganeda mõne kuu eest koalitsioonilepingus antud lubadusest eraldada riigikaitsele vähemalt kaks protsenti rahvuslikust koguproduktist pluss liitlaste vastuvõtmise kulud. Ausalt öeldes ei tahtnud ma sellele küsimusele kohe kuidagi vastata. Sest uue valitsuse ametisse astudes kirjutasin ise, et ei tahaks seda kohe kritiseerima asuda, kui just Reformierakond ei taha NATOst välja astuma hakata. Nüüd on aga just see paraku toimumas. Hoidsin end ka tagasi, sest lootsin, et vahest võtab kaitseminister sõna. Aga ei miskit.