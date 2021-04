Ivo Saarma. FOTO: Fertilitas

Maksumaksjat tuleb palju enam kaasata tervishoiukuludega seotud otsuste tegemisse, kirjutab Teenusmajanduse Koja nõukogu liige dr Ivo Saarma.



Koroonakriisis on tervishoiu murekohad eriti valusalt esile tulnud, paljud on seda ka isiklikult kogenud, jäädes ootama tähtaegadeta ravijärjekorda. Samuti on palju rohkem inimesi mõistnud, et pelgalt praeguse tervisekriisi ületamine ei lahenda tervishoiu pikaajalisi probleeme.

On tänuväärne, et tervise- ja tööminister otsib neile probleemidele lahendust, kuid seni välja pakutud ideid on raske mõista. On ta ju valitsusele kaalumiseks esitanud ettepaneku maksustada sotsiaalmaksuga lisaks palkadele ka kõik muud inimeste tulud, sealhulgas dividendid.