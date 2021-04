Praegu pole ohtlik enam niivõrd nakatumiskordaja, kuivõrd pärgviiruse evolutsiooni dünaamika eiramine. Ilmselt me uut «kvaliteeti» ei tunneta, muidu poleks pandeemiline teadusnõukoda rääkinud aasta tagasi optimistlikult karjaimmuunsusest kui «lõpplahendusest». Tegemist on ähvardava karjahaigusega, mida oleme visside ja notsude puhul tavatsenud «ravida» tapatalgutega. Oleme arvanud, et inimene ei satu kunagi sellisesse olukorda. Me ei uskunud ka, et pärgviirus Wuhanist üldse siia jõuab, isegi mitte Milanost. Teise ja suurusjärgu võrra tapvama laine tekitas ekslik inimkäitumine. Miks peaksime arvama, et ka praegu ei tee me järjekordset suurt viga, lootes ainult vaktsineerimisele? Seegi saab olema ainult osaline, paremal juhul 85 protsenti.