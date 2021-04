Ka tema eelkäija valitsusjuhi ametis Jüri Ratas jagas optimismi keskkonnaministeeriumi suutlikkusest. Olukorda kirjeldas ta 23. septembril 2020 riigikogu infotunnis nii: «Me peame ka ausalt ütlema, et jah, 2020. aastal hakkab Eesti mets [...] saama küpseks.» Kusjuures «mets, mis on langenud, maha kukkunud, see hakkab CO 2 emiteerima». Ja kokkuvõttena asjakohases Facebooki otse-eetris 18. veebruaril 2020: «Jätta küps mets kasvama [...] – ega see mõistlik ei ole.»