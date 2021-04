Stamparusaamad võivad viia nii sihile kui ka saada saatuslikuks. Enamasti oleneb tulemus sellest, kui realistlikud on meie soovunelmad ja kuidas suudame auditooriumit nende õigsuses veenda, et oma plaane avalikkusele võimalikult kasumlikult maha müüa. Uskujaid leidub alati, kuid kahtlejaid samuti, ja ette tuleb nii õnnestumisi kui ka läbikukkumisi. Kui mõni stamp tõeks ei osutu, on võimalik probleemile läheneda filosoofiliselt, sest tõde on alati suhteline ja absoluutset tõde polegi olemas. Eriti peaks see lohutama neid, kes kinnisvaraarendajate saalomonlikke ennustusi puhta kullana võtavad ja eufooriast või lihtsalt saamahimust oma raha kõrgeks kiidetud immobiili paigutama tõttavad. Kinnisvaraäris pole see ei esimene ega ka viimane kord, kus kõik pole kuld, mis hiilgab. Segased ajad on alati olnud viljakas pinnas kinnisideede ja ennustuste levikuks, millest ühed manitsevad ettevaatusele, teised aga kannustavad kulutama.