Pandeemia viieteist kuu jooksul on vaktsinoloogid, vaktsiinitootjad ja testsüsteemide loojad teinud suure arenguhüppe, andes inimestele väga lootustandvad vaktsiinid ja usaldusväärsed testid. Need vabastavad suure tõenäosusega ka valitsuste käed ja loova mõtte piirangute kehtestamise-leevendamise tänamatul katse-vea rajal ekslemast. Samm-sammult jõuti järelduseni, et kõikehõlmava vaktsineerimise ja sihipärase testimisega on võimalik tagada ka pandeemia tingimustes inimestele nakkusohutu liikumis- ja suhtlemisvabadus. Sellest eesmärgist lähtudes tegi Euroopa Komisjon selle aasta 17. märtsil ettepaneku luua vaktsineerimise digitaalne roheline tunnistus ehk pass. Tunnistuse teeb valmis iga riik ise ja see kehtiks kõikides liikmesriikides.