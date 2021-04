Alustaks üldistavalt sellest, et tänaseks pole ükski demokraatlik riik e-hääletamist interneti teel kasutusele võtnud ja pea kõikidest piiratud katsetest on nüüdseks loobutud. Šveitsis oli lubatud e-hääletada välismaal resideerivatel kodanikel, puudega inimestel (näiteks nägemispuudega) ja veel mõne erandiga väikesel grupil valijatel. See on nüüdseks peatatud. Ka Norra on loobunud täielikult igasugustest e-valimisest ja üheski teises demokraatlikus riigis pole taolist süsteemi rakendatud (mõningad erandid on nägemispuudega valijale, näiteks Austraalias). Kuid Eesti avalikkusele on üritatud jätta muljet, nagu mitmed riigid oleksid sellele kohe-kohe üle minemas või seda juba teinud.