Leppes on üksjagu teemasid, mida kõiki siinkohal ei hakka lahkama. Pidades ennast üsna ühiskonnatundlikuks inimeseks, kes on igasugu surve- ja mõjurühmitustes toimetanud, arvan, et leppe sisust tähtsam on ehk see, et lõpuks on ühes kohas kokku saanud kõik haridusvaldkonnas tegutsevad töötajad ja õppurid. Minu andmetel on nii lai koostöö ja lepe haridusvaldkonnas esmakordne.