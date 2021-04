Sattusin neil päevil kõndima üle Vabaduse väljaku. Ilm oli ilus ja pilku köitis suurem seltskond noori, kes olid kogunenud Vabadussõja võidusamba jalamile. Kas tõesti juba turistid? Aga ei, tegu oli noortega, kes tähistasid saabunud koolivaheaega hoogsalt rulatades või niisama kaelakuti koos istudes. Märkasin, et sealjuures rikuvad nad õige mitut reeglit. Kõigepealt konkreetset keelusilti, mis on samba ees ja taga hästi nähtav ja kuhu on selgelt märgitud, et monumendi piirkonnas on rulatamine keelatud. Otse vastupidi, nõutav on aupaklik ja viisakas käitumine, sest mälestusmärk on pühendatud sõjas hukkunutele. Mingist 2+2-reegli järgmisest selles ligi 50-pealises seltskonnas ei olnud juttugi.