Olles eestlane välismaal, loodan, et valitsusel tuleb ­koroonapiirangute ­leevendamise käigus meelde ­mõelda ka ligi 200 000-liikmelise ­väliseesti hajala peale. Eelolev suvi oleks järje­korras juba teine, mil eriti just välis­maal elavad lastega pered peavad taas kaaluma, kas tuleb reisipiirangute ­tõttu reis ära jätta ning vana­vanematega kohtu­mine või suvelaager veel kord edasi lükata. Kuna ­Eesti on ­teinud teadliku valiku hoida riik võimalikult lahti, suleb selline poliiti­ka tegelikult tee koju paljudele välis­eesti peredele. Suur osa neist seisavad ­Eestist tagasi pöördudes silmitsi rangete karantiinireeglite­ga ­elukohariigis. Näiteks Norras peetakse nn ­punaseks riigiks neid, kus nakatumisnäit 100 000 inimese kohta on üle 25. ­Punasest riigist naastes ei saa jääda kodusesse karantiini, vaid tuleb jääda vähemalt nädalaks ­tasulisse karantiinihotelli, mille kulud tuleb maksta omast taskust.