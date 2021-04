Marti Aavik FOTO: Tairo Lutter/Postimees

Loodan, et rahvusooper Estonia saab juurdeehitise ja lõpuks ometi ooperiväärilise lava ning hea akustikaga saali. On usutav, et riigikogust tuleb Estonia juurdeehitist soosiv otsus, mis avab kultuurkapitali kaukasuu.



Rahvusooper peab olema linnasüdames, aukohal. Estonia ei ole lihtsalt müürid ega katusejoon, vaid paljude rahvale tähenduslike lugude sünnikoht ja elupaik. Lood ja mälestusmärgid saavad tähenduslikuna püsida eelkõige seal, kus elavad inimesed iga päev talitavad ja toimetavad. Estonia just selles kohas on meie kultuurilise ja ka poliitilise enesekehtestamise lukku sügavalt sisse kirjutatud – millise optimistliku visadusega me esivanemad omal kodumaal taas peremeheks said.