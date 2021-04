Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Alati saab osa edulugusid alguse segastel või kriisiaegadel. Stefan Zweig kirjutab «Eilses maailmas» esimesest ilmasõjast, et «massilise viletsuse halli soo kohal virvatulitses sõjakasurite ärritav luksus». Sääraste kasurite hulka kuulusid oma maavillasel kombel ka Tammsaare Köögertalid ja Vesiroosid, kes tagalas «sehvti» tegid. Kuigi eriolukorra tõttu kannatavad paljud, sest osa vabadusi on peatatud, siis mõne puhul kompenseerivad seda uued võimalused.

Kaotajad on praegu rohkem nähtaval. Meenutame, et siia kuulub kõik, mis seotud turismiga (lennundus, kruiisindus, hotellindus, restoranitööstus jms). Samuti kõik, mis seotud füüsilise külastamisega, nagu jaekaubandus, esituskunstid, profisport. Vähem torkab esialgu silma hariduse tagasiminek. Keskastme õpetamise kvaliteet langeb distantsõppe tõttu. Kõrgkooli astujate arv kahaneb, sest väheneb motivatsioon ning nõrgenevad õpinguid toetavad struktuurid. Kasvanud on naiste töötus jne.