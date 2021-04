Inimkonna tulevikku ohustav probleem on juba mõnda aega see, et Maa loodus ei suuda enam pakkuda piisavalt hüvesid, tagada elamiskõlblikku keskkonda, absorbeerida meie tegevuse jääke ning (taas)toota inimeste jooksvaks eluks vajalikke aineid ja materjale. Rääkimata taastumatutest loodusvaradest.

Lihtsalt uute tehnoloogiate pakkumine tuntud ülesannete lahendamiseks viib tavaliselt tootmisspiraali järgmisele keerule. Uus tehnoloogia on enamasti säästlikum, kergem ja odavam kui vana. Samas kasvab inimeste ostujõud. Seetõttu võtab selle kasutusele palju rohkem inimesi. Tulemusena kasvab nii energiatarve, vajadus materjalide järele kui ka jääkide mass. Vähemalt seni, kuni saabub küllastumine, teisisõnu, kuni kõigil on uus vidin olemas. Aga kui kõigil on see vidin juba olemas, siis selle vahetamine uue ja säästlikuma vastu oleks ju suhteliselt mõttetu. Sest kui see töötab, siis miks vahetada? Nii oleme ummikteel.