Mõni aasta tagasi toimetasime kolleegide raamatut Euroopa linnadest ning see tekitas ajakirjanikes huvi. Ajalehe Guar­dian esimene küsimus oli aga palju lennukam: öelge, milline on ebavõrdseim suurlinn maailmas? Võtsime väljakutse vastu. Võrdlesime esimest korda ühtse metoodika alusel, nii hästi kui see võimalik on, suurlinnu üle maailma. Käsitlesime ametialaseid muutusi ja analüüsisime, kui sarnased või erinevad on jõukamate ja vaesemate inimeste elukohad.