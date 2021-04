See on ka põhjus, miks ei peaks Kapo ühe jõustumata(!) kohtuotsuse alusel käsitlema seda justkui juba «tuvastatud korruptsioonijuhtumit». Tsiteerides ka minu kriminaalasjaga tegeleva Lõuna Ringkonnaprokuratuuri juhtivprokuröri Kairi Kaldoja sõnu, et «[…] sõnastust, et keegi on toime pannud kuriteo, saame me kasutada õigusriigis ainult pärast seda, kui meil on jõustunud kohtuotsus». Mis saab siis, kui kõrgemad kohtuastmed langetavad täielikult õigeks mõistva otsuse?