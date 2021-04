Tegelikult ei pidanudki ma ise Jüriöö ülestõusust kirjutama. Teised pidid. Ometigi läks seekord teisiti. Rääkisin kuue väga lugupeetud ja hinnatud inimesega, eksperdiga. Nii ajaloolaste kui ka kommunikatsioonigurudega. Keegi neist ei leidnud aega. Kahju. Loomulikult on kõigil alati palju tegemist ning tuleb teha valikuid. Ma olen tellinud lehte palju lugusid ning loomulikult on tulnud ette äraütlemisi, aga mitte kunagi kuus korda järjest. Aga kui tahad, et asi saaks tehtud – tee ise.

Ometigi jäi midagi kripeldama. Ega me ­ometi karda Jüriööd? Kas me oleme ­asendanud ­Jüriöö enda jaoks millegagi, mida peame juba ­pühamaks? Kas me tegime seda teadlikult või märkamatult? Oli see asendaja veterani­päeva ­jõuline tulek või oma riigi taastamine? Ka oku­patsiooni ajal võis Jüriöö ülestõusu aastapäeva ­tähistada, sest see sobis kokku kehtinud ideoloogiaga. Eesti Vabariigi tähtpäevade tähistamine oli mõistagi keelatud. Jüriöö algust märkiv 23. aprill 1343 jäi okupantide jaoks nähtavasti piisavalt turvalisse kaugusse.