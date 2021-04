Vene Föderatsiooni välisminister Sergei Lavrov on öelnud, et piirilepingu sõlmimiseks loobugu Eesti territoriaalnõuetest. Kui me vaatame selle probleemistiku lugu ajas võib see avada natuke teistsuguse vaatenurga, kirjutab setu juurtega ajalooõpetaja Martti Rõõmus.