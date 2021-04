Eesti kaitseväelased on saanud Afganistanist palju kasulikke kogemusi, kuid riigi enda tulevik on tume, kirjutab Eesti kaitseväe eelmine juhataja, Euroopa Parlamendi saadik Riho Terras.

Afganistanist on taas põhjust rohkem kirjutada, sest USA president Joe Biden teatas hiljuti Ameerika Ühendriikide vägede lahkumisest Afganistani Islamivabariigist hiljemalt 11. septembriks 2021, mil täitub 20 aastat Al-Qaeda korraldatud rünnakutest New Yorgis ja Washingtonis. Koos USA vägedega lahkuvad ka liitlaste väed, sealhulgas Eesti üksused.

Ilmselgelt on veel vara anda objektiivseid hinnanguid pikaleveninud sõjale, sest see pole lõppenud ega lõpe niipea. Samal ajal on selge, et sõda muutub, olukord Afganistanis muutub pärast liitlasvägede lahkumist märkimisväärselt ja oluline etapp läbi kahe kümnendi kestnud keerulises vastasseisus saab ümber. Demokraatliku läänemaailma jaoks on see olnud nii poliitiliselt kui ka sõjaliselt ajas muutuv ning üha uusi väljakutseid ja takistusi seadev ettevõtmine.