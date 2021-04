Uue valitsuse üks kõige rohkem kõlapinda saanud koalitsioonilepingu lubadus oli lõpetada põlevkivist elektri tootmine Eestis 2035. ja õli tootmine 2040. aastaks. Need on kiiruga tehtud lepingu näiliselt ühed kõige konkreetsemad otsused, mis sisult on ju tegelikult 15–20 aasta prognoosid, mille iga järgmine valitsus võib ümber otsustada. Seega on need pigem kõige populistlikumad lubadused, mis ei arvesta energeetika suurt pilti ega aita saavutada globaalseid kliimaga seotud eesmärke olukorras, kus arvestatav nõudlus naftatoodete järele jätkub veel nähtavas tulevikus.