Kolmekümne aasta eest, kui taastasime riigi ja demokraatia, harjusime kiiresti, et võimulolijad vahelduvad. Valimiste järel tulid tavaliselt uued inimesed võimule nii Toompeal kui ka omavalitsustes.

Valimiskampaaniaid tänapäevases mõttes ei olnudki, kandideerijaid riigikogusse ja kohalikesse volikogudesse otsiti taga nii küladest kui ka kõrtsidest. Levinud oli õnnis teadmine, et võimukoridorides sahmerdamine on küll vajalik töö, kuid palju huvitavam on kätt proovida erasektoris. Ka sissetuleku poolest ei tundunud poliitilised ametikohad ja avalik teenistus eriti ahvatlevad.