Rohepopuliste ja tehnooptimiste hurjutas hiljuti siin lehes ökoloog Aveliina Helm. See on probleem, kuidas säilitada nägu, sisu ja tegu rohepöördes. Et ilukõne ei osutuks teeseldud poosiks, et euroraha ei saaks põletada ära esimesena kassa juurde jõudnud teadlane, innovaator ja osaühing. Või et väärtusega puitu ja teenitud taastuvenergia toetust ei põletaks kõige suurem kõigepõletaja.