Lisaks kodumaisele ja rohelisele päritolule, keskkonnapuhtusele ja tervisesõbralikkusele on surubiometaaniga või fossiilse CNGga sõitmine poole odavam, kirjutab Eesti Biogaasi Assotsiatsiooni juht Ahto Oja.

Palju, liiga palju räägitakse ringmajandusest ja rohepöördest. Ainult räägitakse. Kuidas juba on läbimurdeliselt Eestis rohepööret ellu viidud, selle näiteks toon taastuva transpordikütuse biometaani ja selle kõrvalsaadusena orgaanilise väetise tootmise. Rohetehnoloogiaga ja jäägivabalt.

Kuidas see tavalist tarbijat puudutab? Väga lihtsalt: iga inimene saab liigiti koguda oma toidujäätmeid ja need ära anda biolagunevate jäätmete kogumisfirmale, kes omakorda saab need jäägid väärindada biometaaniks.