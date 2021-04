Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Milliseid tundeid tekitaks Eestis teade: «Gaasitorul Nord Stream on rõõm teatada, et ta on omandanud Eesti üldlaulupeo korraldus- ja kommertsõigused. Vennasrahvaste sõpruse edendamise märgiks toimuvad peod edaspidi Moskvas, aga eestlastel ei tasu muretseda, sest repertuaari jääb alles koguni kaks eestikeelset laulu»?