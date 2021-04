Mul on Komimaal Sõktõvkaris üks kolleeg, kes postitas ühel heal päeval sotsiaalmeedias teate, et talle tehti vaktsiinisüst. Nagu Venemaale kohane, siis muidugi Sputnik. Edasi järgnes mitmepäevane palavik. Kommentaaridest selgus palju huvitavat. Näiteks seda, et hea oli see, et pärast süstimist ikka palavik oli. Tuleb välja, et Venemaal liiguvad kuulujutud, nagu süstitaks osas regioonides kahjutut lahust, kuna Sputnik V vaktsiini lihtsalt ei jagu. Mitmepäevane palavik annab aga tunnistust, et tegemist on ehtsa vaktsiiniga.