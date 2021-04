Kandideerisin selle erakonna esimeheks 2015. aastal ja Isamaa on ainus erakond, mille liige olen olnud. Leian, et praegu olen väljastpoolt vaatleja, kellel on nii rahvusvahelist kui ka juhtimiskogemust, palju olen tegelenud majandusküsimustega.

Isamaa auliige on Mart Laar, kes on selle tiitli kuhjaga ära teeninud. Tema juhtimisel ehitas Isamaa Eestit algaastatel üles. Selle rolli võttis hiljem üle Reformierakond. Isamaale sai saatuslikuks ühinemine Res Publicaga 2006. aastal. Mart Laar hindas, et ühinemisega jääb Isamaa võitjaks, aga nii see ei läinud. Isamaal olid tugevad poliitilised ideoloogid ja visionäärid, kuid Res Publical tugevad organisaatorid, kes võtsid erakonna Mart Laari ja Tõnis Lukase käest jõuga üle. Peaaegu kõik visionäärid on Isamaast lahkunud ja Res Publica taustaga organisaatorid on osaliselt sõitnud Brüsselisse raha teenima või muudmoodi lahkunud.