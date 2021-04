USA presidendi pakutud võimalik kohtumine Vladimir Putiniga on riskantne manööver, kirjutab Balti Venemaa Uurimise Keskuse direktor Vladimir Juškin.

Ameerika iluuisutaja Bruce Mapes sooritas 1920. aastatel esimest korda hüppe «tulup» (toe loop). Tänapäeval teevad iluuisutamise tipus olevad mehed juba neljakordse tulupi. Kuid see on kõige «odavam» hüppeelement (seda hinnatakse kõige väiksema arvu punktidega) ja sellega ei üllata enam kedagi. Poliitikud sooritavad samuti tihtipeale paljude pööretega hüppeid ja siin on oluline vaadata, millise jalaga nad tõukavad ja millisele maanduvad.