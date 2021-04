Nüüd on meil vaktsiinid ja tehakse kaitsesüste, aga Balti mullist keegi enam ei räägi. Ometi tuleb uus suvi ja rahvas on pingetest väsinud ning tahaks kuhugi minna. Turismiettevõtjad on kandnud kaotusi nii Soomes, Lätis, Leedus kui ka Poolas. Turismisektor oleks uue mulli eest tänulik. Kui me ise initsiatiivi ei näita ega pinguta, siis keegi teine ei hakka meie eest tööd ära tegema.