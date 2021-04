Saksa kõnekeeles kasutatakse vahel sõna Revierpisserei – viide olukorrale, kus inimesed kipuvad käituma nagu oma territooriumi märgistavad koerad. Vaadates viimased paar nädalat Armin Lascheti ja Markus Söderi püüdlusi saada Saksamaad ligi 16 aastat Angela Merkeli taktikepi all juhtinud konservatiivide kantslerikandidaadiks, kippus just see väljend korduvalt mõttes mõlkuma.