Liialt sageli oleme kuulnud põhjendusi, et ühes või teises halvas otsuses on süüdi «ebapiisav kommunikatsioon». Mida see tähendab? Seda, et rahvakeeli öelduna oleks tulnud inimestega rohkem rääkida. Räägi inimestega! Niisuguse soovituse andis ka kunagine Q-GSMi telereklaam. Võib-olla mäletate seda operaatorit, kes esimesena hakkas pikaajalise lepingu eest jagama inimestele tasuta mobiiltelefone.



Koroonaviiruse teemal ei ole meie valitsus(ed) inimestega piisavalt rääkinud. Minu meelest on selle üheks tõestuseks ka protestid Toompeal, kus inimesed väljendasid muuhulgas meelepaha piirangute vastu. Teiseks, mulle on jäänud mulje, et valitsuste tegutsemisstrateegia ei ole olnud põhjalikult läbi mõeldud, millest annavad tunnistust ebajärjekindlus ja segased (mitmetimõistetavad) sõnumid piirangute kehtestamisel. Läheb liialt pikaks kirjeldada, mida oleks võinud teha teisiti – mis on pealegi oluliselt lihtsam tagantjärele tarkuse abil.