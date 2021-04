Mihkel Kangur. FOTO: Erakogu

Meie kohus on tagada, et ka 500 aasta pärast oleks inimestel võimalus külastada 500 aasta vanust Tallinna vanalinna. Seetõttu on aeg vanalinn maha lammutada. Igaüks, kes on vanalinnas käinud, on näinud, kui vanade majadega tegu on. Saame olla tänulikud, et meie esivanemad ja nende vallutajad omal ajal need müürid ehitasid ja nende eest heaperemehelikult hoolitsenud on. Meie kohus on tagada, et ka meie järgnevad põlvkonnad saaksid samasuguse kogemuse.



Lammutustöödega on Eestis hõivatud tuhanded inimesed, võime kahtlemata öelda, et tegu on tõeliste ajalookangelastega. Kahjuks saavad nad oma tegevuse tõttu sageli tunda kõrvalseisjate pahameelt. Inimesed, kes on näinud majade ehitamist vaid YouTube’is ja elus ühtegi maja ise püstitanud pole, arvavad, et nad teavad, mismoodi maju lammutama peaks. Ometigi on tegu igati väärika tööga, mis toob leiva lauale tuhandetel peredel, rääkima laiemast majanduslikust mõjust.