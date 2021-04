Elame põneval ajal. On nagu sõda, aga pole ka. Pandeemia. Peame ümber õppima, pesema käsi, kandma maske. Kogu maailm on meile Facebookis lahti. See paneb meid võrdlema teistega. Ja me oleme närvis. Ärevushäired, depressioon.

See annab meile suurepärase võimaluse arenguks. Isiksusehäired, nende jooned. Seda on väga palju. Rohkem kui aju suuda vastu võtta. Aju on meil sama mis Lembitul, kelle kolp on kusagil arhiivinurgas. Endiselt on koopainimese kihid meis olemas. Võib-olla see tekitabki segadust. Oleks lihtsam, kui seda poleks. Mis asi on armumine? Ja surmahirm? Surm on endiselt lõplik ja õudne, aga paarsada aastat on meil morfiin ja muud toredad abivahendeid. Surmas pole endiselt midagi ülevat, aga see pole nii kohutav kui koopainimeste ajal.