Aga olgem ausad, küsimus ei olnudki ju kunagi Sputnik-V tõhususes või kättesaadavuses, vaid poliitikas. Paraku on kõnealusel juhul just meie peamiste liitlaste vaktsiinipoliitika venelaste propagandale Euroopas vaiba lahti rullinud. Küsimus on selles, kas Eesti tantsib taas Kremli valitud muusika taktis või oleme strateegilise kommunikatsiooni mõttes ka arenenud.

Kas see pilt oli ülekohtune või objektiivne peegeldus Eesti välispoliitika hambutusest, jäägu siinkohal lugeja otsustada. Keeruline oleks mööda vaadata tõsiasjast, et ELi haavatavus Venemaa vaktsiinipropaganda suhtes on osalt meie NATO-partnerite USA ja Suurbritannia iseka vaktsiinipoliitika teene. Kõnekas on ka fakt, et need polnud vaktsiinikülluses USA või Suurbritannia, vaid meiega solidaarses vaktsiinidefitsiidis poolakad, kes NATO töövõime tagamiseks oma vaktsiinidest alliansi Brüsseli peakorteri vaktsineerisid.