Hiiumaa on esimene Eesti omavalitsus, kus kliimaneutraalsuse saavutamise kava paika pandi, kirjutab riigikogu liige ja Hiiumaa vallavolikogu esimees Aivar Viidik (Reformierakond).

Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Märtsis võtsime Hiiumaa vallavolikogus vastu ajaloolise otsuse: aastaks 2030 tahame vähendada kodusaare süsinikuheidet 40 protsenti ja aastaks 2050 peab Hiiumaa olema kliimaneutraalne. Ametlikult on dokumendi nimi maakondlik energia- ja kliimakava, mis paneb paika, kuhu soovime saare majandusmudeli ja elukeskkonna arendamisel aastaks 2030 liikuda. Kuna Hiiumaa on esimene Eesti omavalitsus, kes seesuguse dokumendi vastuvõtmiseni jõudis, on heameel tutvustada selle kava olemust ja sisu.