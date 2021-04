Kui Aleksei Navalnõi jaanuari lõpus Venemaale sõitis ja ta kaamerate ees vahistati, olid hinnangud erinevad. Ühed leidsid, et Saksamaale jäädes oleks ta lihtsalt unustatud ja tuli võtta risk. Teised imestasid, et Navalnõi nii naiivselt koju läks, nagu olnuks pisimgi võimalus, et teda vangi ei panda. Vaieldi, kas opositsioonijuht käitus targalt või rumalalt, emotsionaalselt või ratsionaalselt.

Võimalik, et Navalnõil pole enam kaua elada jäänud. Arstid näevad ohtu tema elule. Kaasvõitlejad kardavad ja lääne riigijuhid on mures. Näljastreik pole naljaasi, pealegi toodi mees alles seitsme kuu eest Berliini kliinikus Novitšokiga mürgitamisest elule tagasi. Ometi paistab, et ainus, kes midagi ei karda, on Navalnõi ise.