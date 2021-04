Kaks nädalat vaikust valgele raamatule on selge ja vali sõnum peaministrile, et demokraatia mängimise asemel tuleb mõelda selge strateegia välja töötamisele, kirjutab kolumnist Rainer Kattel.

Ülemöödunud nädalal tutvustas peaminister riigikogule koroonaviiruse leviku tingimustes ühiskonnaelu korraldamise kava ehk valget raamatut. Peaminister ütles, et «see on suur pilt, mille joonistame lõpuks koos kokku». Siiani on seda pilti tahtnud koos peaministriga joonistada ainult õiguskantsler. Mitte keegi teine ei ole üleskutsele reageerinud.

See ei ole esimene ega viimane kord, kui valitsuse soov kaasata ühiskonda otsuste tegemise protsessi ebaõnnestub. Valge raamatu läbikukkumine on aga märk kahest väga erinevast, kuid tähelepanuväärsest probleemist. Esiteks, valitsusel ei tundu olevat visiooni ega plaani, kuidas peaks Eesti pikas perspektiivis pandeemia põhjustatud kriisiga hakkama saama. Teiseks näitab see, kui kitsapõhjaline on Eesti poliitika: meil on demokraatia, milles vähesed osalevad. Mõlemad probleemid koos süvendavad ebakindlust ja vähendavad usaldust poliitika vastu.